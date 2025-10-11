Nos lo cuenta
El hombre cuya carta podría lograr la ampliación del permiso por fallecimiento: "Yolanda Díaz me dijo que mis palabras la conmovieron"
Yolanda Díaz ha anunciado una posible ampliación de los días de permiso laboral por fallecimiento de un familiar. El que inicio el movimiento y removió la conciencia de la vicepresidenta fue Pablo, con una carta de denuncia en el periódico.
Tenemos más días de permiso laboral por una boda, que por una muerte. Si te vas de luna de miel, puedes faltar 15 días al trabajo, mientras que, si fallece tu hijo, tan solo podrás ausentarte entre 2 y 4.
Tras la muerte de su madre, Pablo denunció esta situación mediante una carta en El País que se hizo viral. Tal fue su alcance, que ha logrado que el gobierno anuncie una posible ampliación del permiso de 4 a 10 días.
Pablo ha confesado en nuestro programa que Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, le escribió cuando leyó la carta. "Me dijo que mis palabras la conmovieron", asegura, "y me dio las gracias por recordar que también el duelo necesita tiempo y dignidad".
Ahora, el gobierno trabaja en una medida que podría cambiar el panorama laboral. ¿Conseguirá la carta de Pablo que se aumente el permiso por fallecimiento?
