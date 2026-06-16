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El mensaje de Sole Giménez a Lydia Rodríguez tras su ruptura con Presuntos Implicados: "Siempre voy a apoyar a mujeres que pasen por un trance así"
La cantante se pronuncia tras la polémica salida de Lydia Rodríguez de Presuntos Implicados. ¿Qué opina sobre el presunto "maltrato" que denuncia la cantante que cubrió su puesto en el grupo?
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Lydia Rodríguez, quien sustituyó a Sole Giménez en 2008 en Presuntos Implicados, anunciaba este fin de semana su salida del grupo. Una ruptura que no ha estado exenta de polémicas, ya que Lydia ha denunciado situaciones que ha vivido durante estos 17 años que llega a calificar de "maltrato".
La exvocalista de Presuntos Implicados afirma que se sintió excluida por sus compañeros, Juan Luis Giménez y Nacho Mañó, a quienes señala como "cómplices". Además, relata episodios en los que, según ella, se la juzgó por su ropa, su físico y su peso, dejando a un lado su talento.
En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Sole Giménez, que afirma que siempre estará del lado de las mujeres que denuncien situaciones de este tipo: "Siempre voy a apoyar a mujeres que pasen por un trance así".
Sole Giménez, además, le da un consejo a Lydia tras la polémica. "Que siga cantando, la vida es muy bonita", señala la artista. ¡Dale al play para ver sus declaraciones al completo!
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