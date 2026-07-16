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Los investigadores relacionan la muerte de Facundo con un crimen pasional por una supuesta infidelidad

Un fuerte e insoportable olor a pimienta hace saltar las alarmas de una de las vecinas de Facundo. A la llegada de los servicios de emergencia, solo pudieron certificar la muerte de este. Aún así, el colaborador Carlos Quílez cree que los investigadores tienen una pista sólida para resolver este crimen.

Quílez

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Facundo, un ciudadano argentino de 37 años, era un apasionado de los viajes y apenas pasaba tiempo en casa. Por ello, siempre optaba por vivir de alquiler. Según sus vecinos, era una persona discreta, aunque con un carácter aventurero, ya que organizaba numerosas fiestas en el ático donde residía desde hacía apenas tres meses.

Alrededor de las 9:50 de la mañana, una vecina del piso inferior llamó a la Policía desde esta urbanización, situada en el barrio madrileño de Las Tablas, al percibir un fuerte olor que alteró su tranquilidad. Cuando los agentes llegaron al inmueble, nadie respondió a la puerta, por lo que los bomberos tuvieron que acceder a la vivienda a través de la ventana de la cocina utilizando una escalera.

En el interior encontraron a Facundo sin vida, tendido en un gran charco de sangre y con evidentes signos de violencia. La víctima presentaba doce heridas de arma blanca repartidas entre el torso y la espalda. Junto al cuerpo se halló un cuchillo de unos 20 centímetros de longitud.

Los investigadores sospechan que el crimen podría estar relacionado con la vida íntima de la víctima. Todo apunta a que Facundo conocía a su agresor, ya que fue él mismo quien le abrió la puerta. Además, el portero del edificio aseguró haber visto salir a un hombre desconocido con paso acelerado poco después de los hechos. Una de las principales hipótesis que maneja la Policía es que el asesinato pudiera tener un móvil pasional, posiblemente relacionado con una presunta infidelidad.

Nuestro colaborador Carlos Quílez ha podido hablar con el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía. Según las fuentes consultadas, una de las líneas de investigación apunta a un crimen de carácter pasional en el que la figura de una mujer podría ser relevante. Las cámaras de seguridad de la urbanización serán clave para esclarecer lo sucedido.

De acuerdo con una de las reconstrucciones que manejan los investigadores, el agresor llamó al timbre y, cuando Facundo abrió la puerta, le roció con un espray de gas pimienta para incapacitarlo antes de atacarlo con un arma blanca. Los agentes que accedieron posteriormente a la vivienda todavía percibían los efectos del gas en el ambiente.

La investigación permanece bajo secreto de sumario. No obstante, Carlos Quílez sostiene que los investigadores disponen de una pista sólida y que las pesquisas avanzan en una dirección prometedo

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