Shakira se iría a vivir a una isla cerca de Miami con sus hijos por esta razón

Ya hay una imagen que representa el punto y final de su residencia en España: “Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de la felicidad”, añadía en la imagen que puedes disfrutar en el vídeo.

Shakira abandona definitivamente España y se despide con un beso y un cálido abrazo a sus dos hijos.

Según ha señalado la colombiana en su cuenta de Instagram: “Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar”.

Una mudanza que se ha hecho esperar y que se ha visto acelerada por el padre de Gerard Piqué.

Sería el 13 de marzo cuando saldrían a la luz unas imágenes de Shakira llorando en Nueva York, el mismo día que Joan Piqué le enviaba un correo instándola a abandonar el domicilio familiar, que está a nombre de una sociedad que él administra.

La cantante notifica a su ex, Gerard Piqué, de su salida del país. Algo que el futbolista no ve con buenos ojos por el hecho de que sus hijos abandonen el colegio a mitad de curso.

El enfado entre ambas figuras públicas ha llegado a tal punto que Piqué confesaba en un directo de Twitch: “Con el tema que he pasado el año pasado que mi ex pareja es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles”.

Una declaración que tuvo respuesta por parte de Shakira en un tuit: “Orgullosa de ser latinoamericana”.

A pesar de todas las discusiones, dardos y piques, la cantante se ha llevado a sus hijos tal y como estipula el convenido firmado por ambos.

Además, no ha querido dejar huella en España y se ha querido llevar hasta la bruja que presidía el balcón de su casa.

Eso sí, antes de coger el avión y cruzar el gran océano, ha querido dejar un mensaje de agradecimiento en su cuenta de Instagram: “Gracias a los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”.

“Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego”, terminaba Shakira.

De momento no hay rastro de como están pasando estos días, pero todo parece que los hijos de Shakira están disfrutando de unas pequeñas vacaciones antes de retomar el curso escolar, pero en Miami.

Este programa se ha podido desplazar hasta Estados Unidos donde nuestro reportero ha podido averiguar que Shakira podría estar buscando una isla para vivir.