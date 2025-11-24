Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

"La sedación intravenosa es la más segura": el análisis de un anestesista sobre el caso de la menor fallecida tras un tratamiento dental

La clínica dental de Alzira que atendió a la niña fallecida no tenía autorización para la sedación intravenosa que presuntamente se le administró a la menor. Un dato que pone a la clínica contra las cuerdas.

Anestesista

Publicidad

La semana pasada fallecía una niña de seis años tras someterse a un tratamiento en una clínica dental. En cuestión de horas, otra de cuatro horas tenía que ser ingresada en la UCI por complicaciones y que ha recibido el alta recientemente.

La niña fallecida ingresó en el hospital con una parada cardiorrespiratoria tras recibir el tratamiento. Ambas menores recibieron una sedación intravenosa, opción poco frecuente en niños y para la que la clínica no tenía permiso.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con José Ángel Palomo Ruiz, anestesista que ha analizado el caso. Este ha asegurado que es pronto para especular ya que, aunque la sedación no se suele utilizar habitualmente en el dentista, es segura en condiciones de seguridad.

Según cuenta, hay niños a quienes se les puede aplicar sedación por el bien de los tratamientos. Esto suele ocurrir cuando los niños tienen fobias o condiciones especiales que les impiden colaborar.

A día de hoy, la clínica permanece cerrada "por causa de fuerza mayor" mientras la investigación continúa. ¿Pudo la sedación acabar con la vida de la niña?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Maika

Maika, de triunfar en TikTok a ser despedida por grabarse bailando: "Lo hacía cuando había terminado mi jornada laboral"

Juan

Juan sobrevivió al intento de asesinato de su expareja y su hijastra: "Querían cobrar el seguro de vida"

Sanitarios agotados

Sanitarios agotados por las guardias interminables: "Hemos normalizado trabajar 32 horas seguidas"

Hermanos Marcos
Nos lo cuentan

Los hermanos Marcos, de una familia humilde a convertirse en millonarios: "Nuestro objetivo es jubilar a nuestros padres"

Anestesista
Última hora

"La sedación intravenosa es la más segura": el análisis de un anestesista sobre el caso de la menor fallecida tras un tratamiento dental

Precios Navidad
Subida de los alimentos

"En un mes doblará el precio": el reto de hacer la compra con los frescos disparados con la Navidad en el horizonte

¿Cuánto han subido los pescados y la carne en lo que va de año? ¿Cuánto subirán de cara a la cena de navidad? Recorremos los mercados para sumar y sumar euros y tantos por ciento. La expresión más habitual: “el doble”

María José Catalá.
Entrevista

María José Catalá, alcaldesa de Valencia, tras sus polémicas palabras sobre el franquismo: "Salvó vidas en mi ciudad"

La regidora del Ayuntamiento de Valencia ha sido el foco de una polémica por una entrevista en Onda Cero, por la que ha recibido acusaciones de no condenar la dictadura o de blanquear el régimen franquista. María José Catalá ha respondido a las preguntas de Susanna Griso y ha rechazado tales acusaciones.

Vivienda alternativa

Las realidades alternativas de los jóvenes con la vivienda: "Era la única manera de independizarme"

Sergio arriesga y… se lleva 1.900 euros en el Panel con Bote

Sergio arriesga y… se lleva 1.900 euros en el Panel con Bote

¡Jorge Fernández, muy sorprendido después de que un concursante lo llame “viejo”!

Jorge Fernández, muy sorprendido después de que un concursante lo llame “viejo”

Publicidad