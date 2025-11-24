"La sedación intravenosa es la más segura": el análisis de un anestesista sobre el caso de la menor fallecida tras un tratamiento dental

La semana pasada fallecía una niña de seis años tras someterse a un tratamiento en una clínica dental. En cuestión de horas, otra de cuatro horas tenía que ser ingresada en la UCI por complicaciones y que ha recibido el alta recientemente.

La niña fallecida ingresó en el hospital con una parada cardiorrespiratoria tras recibir el tratamiento. Ambas menores recibieron una sedación intravenosa, opción poco frecuente en niños y para la que la clínica no tenía permiso.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con José Ángel Palomo Ruiz, anestesista que ha analizado el caso. Este ha asegurado que es pronto para especular ya que, aunque la sedación no se suele utilizar habitualmente en el dentista, es segura en condiciones de seguridad.

Según cuenta, hay niños a quienes se les puede aplicar sedación por el bien de los tratamientos. Esto suele ocurrir cuando los niños tienen fobias o condiciones especiales que les impiden colaborar.

A día de hoy, la clínica permanece cerrada "por causa de fuerza mayor" mientras la investigación continúa. ¿Pudo la sedación acabar con la vida de la niña?