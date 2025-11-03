Rubén Amón advierte que VOX será quien monitorice la transición: "No depende de lo que quiera hacer Feijóo, sino de lo que tolere VOX"

A las doce del mediodía está previsto que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparezca tras la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana, el cuál no ha anunciado una nueva convocatoria de elecciones. Con esta renuncia, ahora el partido tiene que elegir al nuevo presidente en un momento de tensión con sus socios autonómicos, Vox.

Por su parte, la periodista Pilar Velasco ha destacado el momento político al que se enfrenta el gallego: "Feijóo tiene hoy, seguramente, la comparecencia o las palabras más importantes de su último año, porque se le ha estado reclamando el liderazgo hasta el último minuto".

Del mismo podo espera que "no se meta en el marco de Mazón de ponerse a hablar de la administración central, porque no es el día, el liderazgo, es decir, este presidente tenía que salir y ahora yo decido lo que viene para el partido".

Mientras tanto, el periodista Rubén Amón, ha apuntado a un problema más profundo dentro del Partido Popular, y ha señalado a la creciente influencia de VOX en el panorama político autonómico valenciano y nacional.

Dependientes de VOX

Para él, Vox será quien monitorice la transición, afirmado que "es la desgracia del Partido Popular", porque "no depende de lo que quiera hacer Feijóo, depende de lo que esté dispuesto a tolerar VOX, admitiendo o no un sustituto de Mazón camino de un eventual escenario de elecciones".

Ha echado la vista atrás recordando el aumento de VOX en las encuestas, subrayando que "ha subido siete escaños" en comparación con los populares, añadiendo "que el deterioro político del Partido Popular es el que impide ir a unos comicios".

