Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Repasamos

El polémico acuerdo entre María José Nieto y la Cantudo tras 25 años de guerra: ¿qué ha pasado con la indemnización?

María José Cantudo gana la guerra judicial contra María José Nieto. Esta última tendrá que pagar 115.000 euros de indemnización por calumniar a la Cantudo, una deuda que dice haber saldado, pero de la que la Cantudo ha evitado hablar.

María José Cantudo

Publicidad

La guerra entre María José Nieto y María José Cantudo ha copado nuestras televisiones desde el año 2000, cuando la Cantudo decidió ir contra las que durante años la habían difamado. Tras 25 años de batalla judicial, los tribunales fallan a favor de María José Cantudo y obligan a María José Nieto a indemnizarla por calumnias.

115.000 euros, ¿el fin de una guerra?

Los tribunales condenan a María José Nieto a indemnizar a la Cantudo con 115.000 euros, un veredicto que considera desproporcionado. Pese a todo, esta asegura haber saldado su deuda.

"He pagado hasta los céntimos, hay gente que no perdona ni los céntimos", señala. Sin embargo, la Cantudo aún no admite que María José Nieto ya le ha pagado.

María José Nieto

La posible deuda de María José Cantudo

Según adelantaba Nacho Gay en nuestro programa, el motivo por el que María José Cantudo no presume de su victoria judicial es que tendría una deuda de casi 90.000 euros. Esta estaría relacionada con su finca en Navacerrada y la indemnización iría directamente para saldarla.

"Además de esa deuda con el Ayuntamiento, tendría una deuda con su anterior abogada, con la que llevaba todos estos procesos", advierte Nacho Gay.

María José Cantudo

Parece que, tras 25 años de batallas judiciales y pese a tener una sentencia, la polémica alrededor de María José Cantudo y María José Nieto continúa. ¡Dale al play para verlo!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

María José Cantudo

El polémico acuerdo entre María José Nieto y la Cantudo tras 25 años de guerra: ¿qué ha pasado con la indemnización?

La ruleta de la suerte noche

Jessica se lleva un espectacular premio de ¡39.350 euros!

Jessica, concursante de La ruleta de la suerte noche

Jessica brilla en La ruleta de la suerte noche resolviendo un panel por 11.650 eurazos

Maribel, concursante de La ruleta de la suerte noche
MEJORES MOMENTOS | 1 DE NOVIEMBRE

¡Que emoción! Este panel ha tenido de todo

La banda de La ruleta de la suerte noche
MEJORES MOMENTOS | 1 DE NOVIEMBRE

La ilusión de Jorge Fernández con la canción de La prueba de velocidad: “Es una de mis favoritas de todos los tiempos”

Mika se rinde ante Elena: “Para mí, tú eres la mejor”
Mejores momentos | La Gran Batalla

Mika se rinde ante Elena: “Para mí, tú eres la mejor”

El coach ha mostrado su devoción por la talent por la que Pablo López pulsó el botón del arrepentimiento.

Chiara Oliver recuerda su paso por La Voz: “Qué rápido cambia todo”
Mejores momentos | La Gran Batalla

Chiara Oliver recuerda su paso por La Voz: “Qué rápido cambia todo”

La asesora de Pablo López ha hablado sobre cómo cambió su vida haber participado en el formato.

Nutriman

La guía definitiva para el papel de aluminio: descubre cuándo y cómo usarlo para sacarle partido a tu cocina

La experiencia paranormal de Lucía Hoyos que te hará temblar: "Me cagué"

La experiencia paranormal de Lucía Hoyos que te hará temblar: "Me cagué"

Mika, coach de La Voz

¡Llegan los robos! El próximo viernes, comienza la fase de Asaltos de La Voz

Publicidad