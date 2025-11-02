El polémico acuerdo entre María José Nieto y la Cantudo tras 25 años de guerra: ¿qué ha pasado con la indemnización?

La guerra entre María José Nieto y María José Cantudo ha copado nuestras televisiones desde el año 2000, cuando la Cantudo decidió ir contra las que durante años la habían difamado. Tras 25 años de batalla judicial, los tribunales fallan a favor de María José Cantudo y obligan a María José Nieto a indemnizarla por calumnias.

115.000 euros, ¿el fin de una guerra?

Los tribunales condenan a María José Nieto a indemnizar a la Cantudo con 115.000 euros, un veredicto que considera desproporcionado. Pese a todo, esta asegura haber saldado su deuda.

"He pagado hasta los céntimos, hay gente que no perdona ni los céntimos", señala. Sin embargo, la Cantudo aún no admite que María José Nieto ya le ha pagado.

La posible deuda de María José Cantudo

Según adelantaba Nacho Gay en nuestro programa, el motivo por el que María José Cantudo no presume de su victoria judicial es que tendría una deuda de casi 90.000 euros. Esta estaría relacionada con su finca en Navacerrada y la indemnización iría directamente para saldarla.

"Además de esa deuda con el Ayuntamiento, tendría una deuda con su anterior abogada, con la que llevaba todos estos procesos", advierte Nacho Gay.

Parece que, tras 25 años de batallas judiciales y pese a tener una sentencia, la polémica alrededor de María José Cantudo y María José Nieto continúa. ¡Dale al play para verlo!