Sagrario denuncia la tardanza de su cita médica: "Tengo 82 años y me han dado para 2027, lo mismo entonces ya me he muerto"

Sagrario tiene 82 años y convive con el dolor. Su artrosis ha empeorado tanto que apenas puede andar ni levantarse y necesita una infiltración urgente para aliviar el dolor.

Cuando pidió cita para la infiltración, le dieron para agosto de 2027, algo que la indignó profundamente porque además se suponía que era una cita "preferente". Esta puso una reclamación argumentando que, por su edad, puede que ya no esté para entonces.

"Me siento como si yo no fuera nadie, lo mismo cuando llegue la cita ya me he muerto", denuncia, "me parece vergonzoso". Según cuenta, lleva 40 meses esperando a que la operen.

La familia de Sagrario denuncia que ella no puede vivir así durante dos años más. ¿Lograrán que les adelanten la cita médica?