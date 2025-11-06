La cruda historia de Vanessa, que lo perdió todo por su adicción al alcohol: "Cogí miedo cuando vi que me estaba muriendo"

Vanessa nunca pensó que tendría un problema con el alcohol. Al principio solo consumía en reuniones con amigos, pero cuando nacieron sus hijas, comenzó a beber a solas y a escondidas.

"Mi cabeza me lo maquillaba como un premio, "me lo merezco"", nos cuenta, "mi marido me empezaba a dar toques de atención, pero yo lo negué hasta el final".

Su dependencia llegó hasta tal punto que era el alcohol el que le ayudaba a dormir o a calmar sus temblores. En su peor momento, Vanessa llegó a pesar 38 kilos, sufriendo delirios y ansiedades constantes. "Tuve muchos delirios auditivos, escuchaba gritos, golpes... y solo estaba yo en casa", confiesa.

La familia de Vanessa se rompió por completo Por culpa de su adicción, su marido decidió separarse y perdió la custodia de sus hijas al verse incapaz de cuidarlas: "Le cedí la custodia a mi marido para tratar mi problema".

Superada por la situación, Vanessa decidió pedir ayuda e ingresó en un centro de desintoxicación. "Necesité un sitio donde no hubiera nada de alcohol", afirma.

Hoy, Vanessa lleva mucho tiempo sobria y utiliza su historia para concienciar a otros que, como ella, se metieron de lleno en una espiral de la que no es fácil salir. ¡Dale al play para escucharla!