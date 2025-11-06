Antena 3 LogoAntena3
Nos lo cuenta

Los ataques de migraña paralizan la vida de Patricia: "He perdido 12 años de mi vida tirada en una cama"

Patricia padece migrañas desde los 7 años. Ha probado todo tipo de tratamientos, pero nada le quita el dolor de cabeza que a veces llega a impedirle vivir con normalidad.

Migraña

Patricia tiene reconocido un 36% de discapacidad por las migrañas. Estas le acompañan desde los 7 años y se han convertido en una pesadilla.

Aunque ha probado todo tipo de tratamientos, como el bótox, antiepilépticos y anticuerpos monoclonales, Patricia no logra deshacerse de sus migrañas. Incluso con esos tratamientos, ha llegado a sufrir infartos migrañosos o parálisis corporales.

"He hecho la cuenta y he perdido doce años de mi vida tirada en una cama", nos cuenta, "me he tomado entre 30.000 y 40.000 pastillas en toda mi vida".

Hoy Patricia depende completamente de sus ataques de migraña, que se ha convertido en un obstáculo que paraliza su vida en muchas ocasiones. ¿Logrará ponerle remedio?

