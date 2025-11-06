Antena 3 LogoAntena3
Loteros en pie de guerra por los precios de los décimos: "No pedimos la subida de precio, sino una subida de comisiones dignas"

Algunos loteros proponen subir los décimos de lotería a 25 euros, así como los premios, para poder sacar beneficio de las ventas. Algo que para otros es un error que conllevaría una gran pérdida de clientes.

Magalí

La ilusión que acompaña cada año al Sorteo de Navidad convive con el descontento creciente de los loteros. El precio del décimo lleva congelado desde 2002 en 20 euros, una cifra que no ha cambiado pese al aumento del coste de la vida. De esa cantidad, los administradores solo reciben 90 céntimos de comisión, lo que, según denuncian, hace cada vez más difícil mantener sus negocios.

Por ello, algunas administraciones reclaman subir el precio del décimo a 25 euros, elevar el premio del Gordo a medio millón y aumentar su comisión hasta 1,50 euros, como ocurre en otros sorteos. Argumentan además que, mientras antes el premio permitía comprarse una casa, hoy apenas alcanza para un piso modesto, lo que, dicen, está desinflando la magia del tradicional sorteo.

"No pedimos la subida de precio de los décimos, sino una subida de comisiones dignas", advierte Magalí, "llevamos más de 22 años con las comisiones prácticamente congeladas".

La lotería se convierte en debate nacional y pone a los loteros en pie de guerra. Y tú, ¿qué opinas?

Loteros en pie de guerra por los precios de los décimos: "No pedimos la subida de precio, sino una subida de comisiones dignas"

