Abril y Laia, víctimas de un ladrón de ropa interior: "Lleva más de 5 meses robándonos, llevo más de 100 tangas comprados"

Al ver que perdían la ropa interior cada día, decidieron poner una cámara que corroboró sus sospechas: un hombre les quitaba la ropa del tendedero por las noches.

Abril y Laia

Abril y Laia están siendo víctimas de una situación anómala y que roza lo enfermizo: un hombre aprovecha todas las noches para robarles la ropa interior del tendedero.

Al principio, pensaron que perdían ropa o que desaparecía, hasta que llegaron a sospechar que, efectivamente, se la estaban robando. "Un día nos desaparecieron dos tangas y aparecieron dos iguales, de distintos colores y con la etiqueta puesta", nos cuentan.

Dispuestas a descubrir la verdad, pusieron una cámara en el balcón y lo vieron: un hombre les robaba la ropa de madrugada. Sin embargo, cuando descubría la cámara, se iba corriendo.

El hombre ha sido detenido después de uno de los múltiples robos, aunque Abril y Laia aseguran que sigue viniendo: "Llevo ya más de 100 tangas comprados". Este no puede estar acusado de allanamiento porque no llega a poner un pie en el balcón.

Las dos jóvenes están aterradas, ya que cada noche este individuo se mete en su balcón y atenta contra su intimidad. ¿Lograrán que la policía ponga medidas?

