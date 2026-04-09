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Rosa Collado, amiga de Lauren Postigo: "Su boda con Yolanda Mora me pareció ridícula, lo hicieron por dinero"

Después de 20 años, Yolanda Mora, la viuda de Lauren Postigo, vive alejada de los focos. Hoy, hablamos con una amiga del crítico musical sobre su vida actual.

Rosa Collado

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Lauren Postigo fallecía en 2006, dejándole su fortuna a Yolanda Mora, su viuda. Desde entonces, esta se alejó del panorama público, viviendo una vida muy discreta que choca de frente con el lujo al que nos tenía acostumbrados durante su matrimonio con el crítico musical.

Desde hace ya 20 años, Yolanda Mora reside en un céntrico barrio de Madrid, en el piso que heredó de Lauren Postigo. Enamorada de un profesor de artes marciales, se mantiene al margen de los medios y evita hablar de su vida actual.

Yolanda Mora

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Rosa Collado, amiga íntima de Lauren Postigo. Esta se ha mostrado muy sorprendida ante el cambio de Yolanda Mora. "No sé que pretende ocultar, no tiene sentido que se esconda", señala Rosa.

La amiga de Lauren Postigo ha recordado uno de los momentos más icónicos de la pareja: su exótica boda zulú, llevando a cabo todos los rituales de la tribu. "A mí me pareció ridículo, lo hicieron por dinero y por tener luego caché", advierte.

Hoy, la vida actual de Yolanda Mora dista mucho de la que un día fue. ¿Por qué la viuda de Lauren ha querido desaparecer del foco? ¡Te lo contamos!

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