¿Cómo consiguieron los futbolistas investigados los relojes de lujo de contrabando? Así era su modus operandi

La justicia de Andorra ha desatado un escándalo en el mundo del fútbol. Varios futbolistas de las altas esferas del deporte están siendo investigados por la compra de relojes de lujo de contrabando.

El juez Joan Carles Moynat ha señalado a los jugadores Dani Carvajal, David Silva, Santi Cazorla, César Azpilicueta, Giovani Lo Celso, Thomas Partey y Juan Bernat. Según la investigación, estos deportistas habrían comprado relojes en Andorra con el objetivo de evitar el pago del IVA. En total, 16 relojes por un valor de 1.300.000 euros.

El modus operandi era siempre el mismo: identificaban los relojes que querían comprar y se ponían en contacto con una empresa andorrana que les gestionaba la compra. Estos pagaban a través de una transferencia y después, alguien bajaba de Andorra a España con el reloj puesto o separado de su caja y su factura para no declararlo.

El dueño de la empresa andorrana ya está en prisión por los delitos de contrabando y blanqueo de capitales. ¿Veremos a los futbolistas investigados sentarse ante el juez?