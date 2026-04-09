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Desaparecida

Alba denuncia la desaparición de su madre en Chiclana: "Le comentó a su novio que estaba agobiada antes de irse"

Estefanía González desapareció el Viernes Santo en Chiclana sin dejar rastro. Las primeras hipótesis apuntan a una desaparición voluntaria, aunque su familia no le encuentra explicación a que se haya fugado.

Desaparecida

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Estefanía González, una mujer de 42 años de Chiclana, despareció el 3 de abril y, desde entonces, su familia la busca desesperadamente. Antes de salir de casa, hizo la comida para uno de sus hermanos y dejó el móvil, pero nunca volvió.

Lo último que se sabe de ella es que le dijo a su pareja que estaba agobiada y, supuestamente un vecino la vio en Málaga días después y esta le dijo que cogería un bus de regreso. Pero a partir de ahí, no hay rastro de Estefanía.

Alba, su hija, está desesperada por encontrarla y el paso del tiempo hace que aumente la inquietud en la familia. "No sabemos por qué lleva seis días fuera de casa, sin teléfono, sin dar explicaciones...", afirma.

La familia no entiende que se trate de una desaparición voluntaria y piden que no se deje de buscar: "Necesitamos alguna señal, que diga que está bien". ¿Lograrán encontrar pronto a Estefanía?

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