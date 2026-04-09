Boris Izaguirre cumple su sueño y desfila junto a Elle MacPherson: "Él lo ha hecho mejor que yo"

Elle MacPherson dejó a todos sin palabras al revelar que se escondía detrás de la máscara de Micrófono. La modelo sorprendió con su simpatía y conquistó a los miembros del jurado, en especial a Juan y Medio que no le lanzó una inesperada propuesta de matrimonio.

La asutraliana también consiguió cumplir el sueño de Boris Izaguirre y convirtiendo el plató en una inesperada pasarela desfiló junto al showman mostrando que sigue teniendo una belleza inigualable.

Con mucho sentido del humor, Elle MacPherson ha sasegurado que "Boris lo hizo mejor que yo, creo que es su vocación" al ver al miembro del jurado sobre una pasarela.

Boris Izaguirre quiso agradecer a la modelo que desfilara junto a él, "has hecho mi sueño realidad" le ha confesado el jurado de Mask Singer a una espectacular Elle MacPherson.