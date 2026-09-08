“No te lo vas a creer”: el triunfal regreso de Moisés a La Pista con pleno, anécdota... ¡y hasta buena voz!

Hay detalles que dicen mucho y los que Moisés ha transmitido en La Pista reflejan mucho el espíritu con el que ha regresado a Pasapalabra. El alfareño ha llegado dispuesto a aprovechar esta nueva oportunidad en el concurso, totalmente inesperada tras la decisión de Javier de dar su etapa por terminada tras 138 programas.

A Moisés se le ha visto disfrutón y, además, recordando que la prueba musical siempre ha sido uno de sus fuertes. En su anterior etapa, Óscar Díaz se lo ponía difícil. Ahora el riojano ha demostrado que es él quien se lo va a poner complicado a David. De hecho, ha regresado con autoridad, con un pleno gracias a ‘Digan lo que digan’.

Además, la canción escondía una anécdota del propio Moisés, que probablemente sólo él era capaz de recordar. Esta canción de Raphael sonó en su primer programa en Pasapalabra, en su primera etapa de todas, lo que ha comentado con Jesús Olmedo, que casualmente formó parte de aquel cuarteto de invitados con el concursante debutó. Por si fuera poco, Roberto Leal se ha sorprendido al escucharle cantar: ¿ha mejorado su talento vocal? ¡No te pierdas ni un detalle en el vídeo!

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