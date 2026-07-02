Ignacio Peñuelas recuerda el segundo en el que un salto al mar le dejó parapléjico: "Estoy aquí para que la gente no lo haga"

Ignacio Peñuelas estaba de vacaciones en Mallorca hace dos años con sus amigos cuando la vida le cambió por completo. Fue el día que llegaron a la isla cuando, tras tirarse de cabeza al mar, quedó parapléjico.

Al saltar, Ignacio chocó contra unas rocas que no había visto y supo que algo malo había ocurrido. "Me vi en el fondo del mar sin poder salir y pensé que mis amigos se creerían que era broma y que me quedaría allí", recuerda.

Juan, su padre, era piloto de helicópteros y ha vivido accidentes y naufragios terribles. Sin embargo, confiesa que nada le dio tanto miedo como la llamada en la que le comunicaron que su hijo se había quedado parapléjico.

Pese al dolor y el cambio que supuso la lesión medular en la familia de Ignacio, su padre y él tuvieron claro desde el principio que la vida es cuestión de lucha. "Nunca le he oído quejarse", afirma Juan, "tengo el honor de poder decir que soy el padre de Ignacio Peñuelas".

Hoy, Ignacio y Juan se han propuesto un reto que les ha devuelto la ilusión: cruzar a nado los cinco kilómetros que separan Cádiz de El Puerto de Santa María. Un reto solidario que le servirá para recaudar fondos para la investigación de la lesión medular y como prueba de que no existen los límites cuando se tienen ganas de vivir. ¡Dale al play para escuchar su historia!

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