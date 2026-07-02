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La cuidadora de la madre de Óscar llevaba una vida de lujos a su costa: "Se gastó 27.000 euros con su tarjeta"

Óscar le dio acceso a sus cuentas para que comprara la medicación y las cosas necesarias para su madre de 93 años. Lo que no esperaba era que iba a gastarse miles de euros en peluquerías, taxis y otros caprichos.

Óscar

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Óscar y su madre, de 93 años, han sufrido el mayor engaño de su vida. Confiaron en una mujer para que cuidara de ella y, sin saberlo, estaban metiendo a una ladrona en su casa.

La familia le dio acceso a sus cuentas del banco, para que comprara las medicinas y todo lo necesario para su madre. Sin embargo, esta comenzó a utilizar las tarjetas para sus caprichos: peluquería, taxis, ropa...

Fue gracias a un SMS del banco que Óscar descubrió lo que estaba ocurriendo. Les llegó un aviso de unas compras que supuestamente estaba realizando su madre, que en ese momento estaba con él.

Al meterse en la cuenta del banco, descubrió que la cuidadora de su madre llevaba meses gastándose hasta 27.700 euros en una vida de lujos y caprichos. "Vivían ella y su hermano a su costa", afirma Óscar.

La cuidadora admitió haber abusado de su confianza y prometió devolver el dinero, pero solo lo hizo con una parte. Aún les debe más de 20.000 euros y la familia la ha denunciado.

El caso se ha archivado por la vía penal, pero continúa por la civil. ¿Lograrán recuperar el dinero que les robaron?

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