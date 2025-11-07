El 1% continúa arrasando en la noche del miércoles: "¿Qué está pasando en casa?"

"¿Qué está pasando en casa?", se pregunta Arturo Valls. La respuesta está clara: que El 1% sigue arrasando: fue líder y lo más visto de la noche del miércoles.

El formato revelación de la temporada pasada sigue demostrando su éxito. Volvió a liderar el Prime Time de ese día con un 14% de media, 929.000 seguidores y más de 2,2 millones de espectadores.

Con este resultado, lidera con ventaja sobre sus competidores, superándoles por +4,6 y +2,7 puntos de ventaja en su emisión y ganándoles también en coincidencia.