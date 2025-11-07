¡Pura lógica!
El 1% continúa arrasando en la noche del miércoles: "¿Qué está pasando en casa?"
El formato que conduce Arturo Valls sigue demostrando su éxito con casi 2,5 millones de espectadores únicos.
"¿Qué está pasando en casa?", se pregunta Arturo Valls. La respuesta está clara: que El 1% sigue arrasando: fue líder y lo más visto de la noche del miércoles.El formato revelación de la temporada pasada sigue demostrando su éxito. Volvió a liderar el Prime Time de ese día con un 14% de media, 929.000 seguidores y más de 2,2 millones de espectadores.
Con este resultado, lidera con ventaja sobre sus competidores, superándoles por +4,6 y +2,7 puntos de ventaja en su emisión y ganándoles también en coincidencia.
