La confesión de Rosa López sobre Marta Sánchez en Pasapalabra: “Es mi amuleto de vida”

Rosa López ha regresado a Pasapalabra llena de energía y después de tanto tiempo que aún ni conocía a Manu. Por lo tanto, ha sido también su primera vez con Rosa. De hecho, está en el equipo de la concursante coruñesa, lo que a Roberto Leal le ha supuesto un divertido lío al decir su nombre. ¿A quién de las dos hablaba en cada ocasión?

La cantante se ha enfrentado a Jorge Garbajosa en La Pista y con una canción del año 2002. Ha terminado llevándose la victoria, pero a su tercer intento. Tras el primer fragmento, la canción le sonaba a ‘Believe’, de Cher. Ha sido después, con un verso de la letra, cuando ha caído en que era de Marta Sánchez. Sin embargo, ha fallado con el tema al creer que era ‘Desesperada’.

Ha vuelto a hacer un esfuerzo de memoria tras escuchar un poco más de música. Además, ha confesado la importancia que Marta Sánchez tiene en su vida: “Por ella conozco a mi niño, yo aprendí a cantar con Marta, tiene que ver en mi vida muchísimo, es mi amuleto de vida”. Menos mal que al fin le ha llegado la inspiración y lo ha hecho a lo grande, porque ha versionado ‘Soy yo’ y ha dejado a todos impresionados. ¡Dale al play!