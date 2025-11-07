Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 7 de noviembre

El lío de Roberto Leal entre dos Rosas: concursante y cantante coinciden en Pasapalabra

El presentador lo ha tenido complicado cada vez que decía su nombre, generando momentos de confusión pero muy divertidos.

El lío de Roberto Leal entre dos Rosas: concursante y cantante coinciden en Pasapalabra

Alberto Mendo
Publicado:

A pesar del tiempo que Manu y Rosa llevan en Pasapalabra, aún hay invitados que, sin ser debutantes en el programa, coinciden con ellos por primera vez. Es el caso de Rosa López, lo que da la magnitud del tiempo que hacía de su anterior visita. La cantante es uno de los refuerzos que han llegado para los concursantes, junto con Carla Hidalgo, Jorge Garbajosa y Martín Fiz.

Además, se ha dado la casualidad de que Rosa López ha entrado en el equipo de Rosa, por lo que se veía venir el lío que se ha encontrado Roberto Leal al decir sus nombres. El presentador lo ha comprobado especialmente en La Pista, pues la cantante es de las que tiene que morderse la lengua en los duelos que no son el suyo. De hecho, ya con Martín Fiz ha estado a punto de saltarse las reglas para ayudarle.

En el cara a cara entre los concursantes, Rosa López se ha sentido interpelada cuando Roberto estaba preguntando a la concursante si, tras escuchar el segundo fragmento, reconocía la canción. “No he dado ni nada”, ha dicho la cantante. El presentador ha tenido que aclarar el lío y casi le ha quedado un divertido trabalenguas entre Rosas. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo!

