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Cristina es sordociega y va con su madre a clase: “Los límites te los pones tú"

Cristina es sordociega, pero nada le ha impedido querer estudiar lo que quería. Gracias al apoyo de su madre, su vida ha dado un vuelco de 360 grados.

sordociega

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Óscar Martín
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Cristina es una joven sordociega, no ve casi nada y apenas oye. Sin embargo, eso no le ha impedido labrarse un futuro como el resto de las personas.

Con el paso del tiempo, decidió apuntarse a una FP para estudiar Atención a Personas en Situación de Dependencia, pero no había quien pudiera ayudarla.

Según nos ha contado su madre, Mari Ángeles, no había mediadores para Cristina, así que decidió ir ella misma para que su hija pudiera formarse. No se imaginó volver a estudiar a los 50 años, pero tiene claro que es una gran experiencia.

Cristina ha querido dar gracias a todas las personas que le han ayudado: "La vida te pone obstáculos y los límites te los pones tú".

Ambas están muy contentas de compartir pupitre y Cristina no solo está sacando sus estudios, sino que ha empezado a hacer amigos y a salir a tomar café algo que antes era imposible.

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