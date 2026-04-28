Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores Momentos | 28 de abril

Caperucita Roja le brinda a Jennifer 500€ en la prueba de velocidad enigmática

La concursante del atril rojo ha adivinado el cuento que se escondía detrás del panel.

1_Jennifer

Caperucita Roja le brinda a Jennifer 500€ en la prueba de velocidad enigmática

Publicidad

Adrián Moreno
Publicado:

La catalana ha empezado el programa imparable. Primero ha conseguido resolver el panel del super comodín por 525€, aunque sin la fortuna de descubrir la ‘letra oculta’. Ahora, además, se ha llevado 500€ en la prueba de velocidad enigmática.

Jennifer ha logrado descifrar el primer panel de la prueba de velocidad antes que sus compañeros. Sin embargo, a la hora del resolver el cuento, en el que una niña era la protagonista, no ha conseguido adivinarlo.

Ha sido ya en la segunda prueba cuando la concursante se ha adelantado a Justo, que había fallado en su intento de resolver. Entonces, Jennifer ha acertado el panel al adivinar que el cuento era Caperucita Roja, lo que le ha permitido sumar 300€ y conseguir su segunda ola del programa.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

3_Lola

¡Lola remonta y consigue ir a la final tras conseguir el ‘gran premio’ en el último panel!

Imagen de los familiares

Desolación entre los hijos de Julián, la tercera víctima del 'error de la quimioterapia' en Burgos: "Nos dijeron que eran efectos secundarios"

Alonso Caparrós.

La emoción de Alonso Caparrós al convertirse en abuelo: "La vida me ha dado una segunda oportunidad"

2_Justo
Mejores Momentos | 28 de abril

Justo pasa de los 0€ a los 850€ gracias a levantar el gajo del panel exprés

1_Jennifer
Mejores Momentos | 28 de abril

Caperucita Roja le brinda a Jennifer 500€ en la prueba de velocidad enigmática

Imagen de los Mossos d'Esquadra
Agentes en los institutos

Los alumnos catalanes, en contra de la presencia de los Mossos en las aulas: "Gran parte del alumnado son migrantes y nos tomamos esto como un ataque racista"

La presencia de agentes de los Mossos d'Esquadra vestidos de paisano en institutos para frenar la conflictividad ya genera polémica. El plan piloto impulsado por la Consellería de Educación llega tras registrarse más de 5.000 incidentes en lo que va de curso, según datos oficiales.

Espárragos frescos con jamón cocido
Fácil y muy rica

Receta de temporada de Karlos Arguiñano: Espárragos frescos a la plancha con jamón cocido

Un plato muy sencillo y rico en el que el cocinero aprovecha la temporada de espárragos que ha comenzado ahora. Karlos Arguiñano ha acompañado el plato de una rica vinagreta de cebollino para darle un toque especial.

¡Plato infalible! Arroz con sepia y verduras de Karlos Arguiñano

¡Plato infalible! Arroz con sepia y verduras de Karlos Arguiñano

Imagen de la princesa Leonor

La Princesa Leonor elige la universidad Carlos III para estudiar Ciencias Políticas: "La gente está entusiasmada y no va a tener ningún tipo de problema"

Raúl García en Espejo Público.

"No se ve, pero nos están cobrando un peaje": así pagamos el apagón

Publicidad