Caperucita Roja le brinda a Jennifer 500€ en la prueba de velocidad enigmática

La catalana ha empezado el programa imparable. Primero ha conseguido resolver el panel del super comodín por 525€, aunque sin la fortuna de descubrir la ‘letra oculta’. Ahora, además, se ha llevado 500€ en la prueba de velocidad enigmática.

Jennifer ha logrado descifrar el primer panel de la prueba de velocidad antes que sus compañeros. Sin embargo, a la hora del resolver el cuento, en el que una niña era la protagonista, no ha conseguido adivinarlo.

Ha sido ya en la segunda prueba cuando la concursante se ha adelantado a Justo, que había fallado en su intento de resolver. Entonces, Jennifer ha acertado el panel al adivinar que el cuento era Caperucita Roja, lo que le ha permitido sumar 300€ y conseguir su segunda ola del programa.