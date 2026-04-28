Mejores Momentos | 28 de abril
Caperucita Roja le brinda a Jennifer 500€ en la prueba de velocidad enigmática
La concursante del atril rojo ha adivinado el cuento que se escondía detrás del panel.
Publicidad
La catalana ha empezado el programa imparable. Primero ha conseguido resolver el panel del super comodín por 525€, aunque sin la fortuna de descubrir la ‘letra oculta’. Ahora, además, se ha llevado 500€ en la prueba de velocidad enigmática.
Jennifer ha logrado descifrar el primer panel de la prueba de velocidad antes que sus compañeros. Sin embargo, a la hora del resolver el cuento, en el que una niña era la protagonista, no ha conseguido adivinarlo.
Ha sido ya en la segunda prueba cuando la concursante se ha adelantado a Justo, que había fallado en su intento de resolver. Entonces, Jennifer ha acertado el panel al adivinar que el cuento era Caperucita Roja, lo que le ha permitido sumar 300€ y conseguir su segunda ola del programa.
Publicidad