Familia del tercer fallecido por sobredosis de quimioterapia en Burgos: "Un error así no cabía en nuestra cabeza"

Julián es uno de los 3 fallecidos por sobredosis de quimioterapia en el hospital de Burgos: "Nos dijeron que había habido un error humano y que habái sido dosificado tres veces más", confiesa Laura, hija del afectado.

Julián era un cocinero jubilado que cuidaba de sus nietos y tenía ya las vacaciones planeadas con su mujer, ya que estaba a punto de terminar el tratamiento: "Era la penúltima dosis que se iba a dar, él estaba curado como quien dice", confiesa la hermana de la víctima.

"Entendemos que se puede cometer ese error, pero no como se está tratando ese error, creo que podemos decir que no se está a apoyando la familia", han confesado dichos hijos en directo en Y ahora Sonsoles.

Son los hijos de Julián quienes ponen en alerta al hospital por los síntomas de su padre. Sin embargo, en vez de poner remedio: "Nos decía que eran efectos normales de la quimio", asegura su hija.

Los hechos ocurrieron en diciembre y, tras casi cinco meses en la UCI, Julián fallecida: "Mi hermano quedó muerto en vida desde el día 17 de diciembre", señala la hermana del fallecido.