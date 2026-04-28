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Y AHORA SON...COLES

¿Qué no quieren los niños ser de mayor?: "A mí solo me gusta dar ánimos"

Jimeno vuelve con su sección en la que pregunta a los niños: ¿Qué profesión no quieres ser de mayor? ¡No te lo pierdas!

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Óscar Martín
Publicado:

Antonio Jimeno ha regresado con Y ahora Son...coles, la sección en la que los colegios nos reciben para que los más pequeños nos cuenten sus respuestas más ingeniosas. Estos responderán a cuestiones de actualidad que preocupan a los españoles o que nos solemos plantear en el día a día.

En esta ocasión le ha pregutado a los niños el Colegio Nuestra Señora de los Ángeles: ¿Qué no les gustaría ser de mayores? "Quitar dientes porque me da mucha pena", ha confesado uno de ellos.

"No quiero ser cantante porque sino me van a estar persiguiendo los fans por la calle, me conformo con el cariño de mi madre y de mi padre", tiene claro otra pequeña que nos ha conseguido sacar una sonrisa.

¡No te lo pierdas al completo en el vídeo de arriba!

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