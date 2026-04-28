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TU CARA ME SUENA
Cristina Castaño desvela el momento que le dejó una espina clavada en Tu cara me suena
La actriz ha sido la primera en protagonizar el ‘Dos en uno’ en el formato y se ha puesto en la piel de Víctor Manuel y Ana Belén.
La actriz ha analizado la complejidad del reto que tuvo que asumir en la última gala y nos revela que se queda con ganas de protagonizar otra imitación sobre el escenario.
Tras la actuación, reconoció que lo más complicado fue caracterizarse como hombre, una experiencia incómoda para ella. Sin embargo, disfrutó especialmente imitando a Ana Belén y el guiño a Josema Yuste.