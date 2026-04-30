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En contra de las nuevas medidas para conductores de más de 65 años: "Mientras uno sea capaz, no cuenta el calendario"

El aumento de siniestros y accidentes viales en nuestro país han llevado a la DGT a querer endurecer las medidas para conductores mayores de 65 años. Algo que ha dividido a los ciudadanos.

Soledad

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Las cifras de accidentes y fallecidos preocupan en nuestro país: en 2025 se registraron 1.119 fallecidos en las carreteras españolas, y aproximadamente el 20% de las víctimas mortales eran mayores de 65 años. Este contexto ha llevado a la DGT a plantear cambios más estrictos para reducir la siniestralidad en este grupo de conductores.

Entre las medidas, destaca la obligación de renovar el permiso cada cinco años a partir de los 65, con revisiones médicas más exigentes. En función del estado de salud, podrían imponerse limitaciones como no conducir de noche, restringir el uso a trayectos cortos o exigir el uso de gafas o audífonos. Además, a partir de los 70 años, las renovaciones podrían ser incluso anuales, una medida que afecta a cerca de cuatro millones de conductores en España.

Las medidas han dividido a los ciudadanos y algunos se han mostrado en contra. Soledad, por ejemplo, una conductora de 92 años que coge el coche a diario, no está de acuerdo.

"Mientras uno sea capaz de conducir, no cuenta el calendario", señala. Según nos cuenta, se siente en plenas facultades para conducir y nunca nadie se ha quejado de sus habilidades. Y tú, ¿qué opinas?

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