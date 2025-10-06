Sebastián Yatra sorprende en La Voz al contar cuándo le rompieron el corazón por primera vez

Durante una de las grabaciones de La Voz, los coaches comentaban lo importante que es vivir experiencias para poder escribir canciones. Pablo López mencionó que “hay que enamorarse, que te rompan el corazón”, despertando una inesperada confesión de Sebastián Yatra. El cantante colombiano recordó su primera decepción amorosa.

“Me rompieron el corazón a los cuatro años”, confesó Yatra, provocando la sorpresa de todos. Malú, entre risas, respondió: “No quiero preguntar, no quiero saber por qué”. La espontaneidad del momento dejó a sus compañeros completamente asombrados.