Ana Fernández revela el cambio de Digna tras la muerte de don Pedro en Sueños de libertad: “Ahora puede respirar en paz”

Ana Fernández ha contado que la muerte de don Pedro supone una liberación para Digna en Sueños de libertad, que por fin se desprende del peso de una relación marcada por la mentira y el control. La actriz reconoce que este momento marca un punto de inflexión en la serie.

La intérprete explica que Digna vivió un amor que comenzó con ilusión, pero se deterioró con los celos y la traición. Ahora, tras el fallecimiento de don Pedro, su personaje inicia una nueva etapa, más libre y consciente de su propio valor.