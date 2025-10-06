Servicios médicos a pie de calle "sólo para turistas"

El aspecto del local no difiere de cualquier otro comercio en los aledaños de la Gran Vía, como las tiendas de comida rápida o el casino: carteles luminosos, abierto 24 horas, negocio destinado en exclusiva a turistas… También se publicita principalmente en hostales. Hablamos de un consultorio médico a pie de calle. Entre sus servicios más llamativos, los sueros o goteros intravenosos de vitaminas. Revitalizantes instantáneos que acaban, por ejemplo, con la resaca.

Suero contra la resaca por trescientos euros

Indagamos en páginas web y vemos que hay distintos centros en Madrid que ofrecen estos sueros milagrosos por un precio que ronda los trescientos euros. Un gotero en vena para eliminar los efectos de una noche de excesos. En el consultorio que hemos visitado la puerta permanece cerrada, aunque el local está totalmente iluminado. En el cartel pegado en el cristal, sugieren al estimado paciente que llame a un número en cualquier momento del día. Un turista brasileño intenta acceder. Preserva la privacidad de su consulta y no parece que su caso esté relacionada con excesos. En el consultorio tratan también dolencias más convencionales o imprevistas. Nos dice que no sabe dónde hay un hospital ni cuánto le costará la consulta. Otro transeúnte nos da una pista: “150 o 200 euros. Lo sé porque tengo amigos guiris”.

Me sentí como en una tienda

Lo comprobamos en las reseñas que abundan en las redes: “Fui al médico y me sentí como en una tienda. Sólo hablaban de costes. Tuve que pagar 200 euros solo para hacerme un examen de fiebre y presión”. La clínica le responde que se trata de “un servicio premium un sábado a las 4 de la mañana”.

Otra reseña reprocha al local que “es un atrapa turistas. Te dicen que el hospital no atiende a extranjeros y eso es mentira”. La respuesta: “ni la sanidad pública española ni la europea atiende gratuitamente a extranjeros”. Lo que es seguro es que en la sanidad pública no hay milagros contra la resaca. Eso sí, un suero hidratante en un hospital no supera los tres euros.

