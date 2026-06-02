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Carmen Lomana se pronuncia tras conocer el interés que despertaba en Luis Lorenzo: ¿se fijaba en mujeres ricas y sin hijos?

Teresa Bueyes, examiga de Luis Lorenzo, afirma que el actor siempre se fijaba en mujeres con solvencia económica y sin descendencia, como Carmen Lomana. Ante estas declaraciones, la socialité no ha dudado en pronunciarse.

Carmen Lomana

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Este lunes ha comenzado el juicio contra el actor Luis Lorenzo y su exmujer Arancha Suárez Palomino. Estos responden ante un juez por presuntos delitos de maltrato, estafa y retención ilegal a Isabel, la tía de Arancha.

Tía Isabel fallecía en 2021 en extrañas circunstancias y fueron algunos familiares y las cuidadoras de esta las que denunciaron un presunto abandono. Estos sostienen que tía Isabel se fue a vivir con Luis y Arancha contra su voluntad y que durante ese período se realizaron movimientos bancarios llamativos desde su cuenta.

Según Teresa Bueyes, examiga del actor, Luis Lorenzo siempre ha buscado mujeres ricas, con solvencia y sin hijos. Tanto es así que la abogada ha confesado que Luis llegó a preguntarle por Carmen Lomana en alguna ocasión: "Hubo una época en la que mostró mucho interés por ella".

La socialité se ha pronunciado al conocer el interés que despertaba en Luis Lorenzo. Esta afirma que no le conoce de nada. "No le he visto en mi vida conscientemente, aunque a lo mejor hemos coincidido en algún momento", señala Carmen Lomaana.

Mientras continúan saliendo datos de la vida personal de Luis Lorenzo, el fiscal sostiene que tía Isabel fue sometida a un trato "absolutamente vejatorio" durante su estancia en casa del actor y Arancha Suárez. Algo que ellos niegan, pero que podría costarles pena de cárcel.

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