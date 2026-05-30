Anabel Pantoja y David Rodríguez, en el centro de la polémica: el informe del forense de la hija incluye la infidelidad

La investigación sobre las lesiones sufridas por la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez ha dado un nuevo giro tras conocerse detalles incluidos en el informe forense. Entre ellos, aparece una supuesta infidelidad de David anterior al nacimiento de la menor, un aspecto que los peritos valoran dentro del contexto psicológico de la pareja.

Durante el análisis realizado en Y ahora Sonsoles, Pilar Vidal aseguró que esta información no habría sorprendido a Anabel Pantoja. “Sus amigas le han enseñado todo tipo de pruebas y ella lo sabía todo”, señaló la periodista al comentar el contenido del informe.

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