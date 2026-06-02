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María José, vecina de la mujer fallecida al precipitarse desde una ventana mientras limpiaba: "No dio tiempo a hacer nada"

La mujer, de 77 años, se encontraba limpiando las ventanas durante la mañana del lunes, cuando por causas aún desconocidas perdió el equilibrio.

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Una mujer de 77 años ha fallecido en Puerto Real (Cádiz) este lunes 1 de junio al precipitarse desde su vivienda. Esta estaba limpiando las ventanas, cuando perdió el equilibrio y cayó desde un tercer piso.

En un primer momento, los vecinos de la zona no repararon en que se había caído de la ventana, ya que no tenía heridas externas aparentes. De hecho, se incorporó, pero terminó sufriendo un desvanecimiento.

Tras ser atendida en el centro de salud cercano, perdía la vida antes de que llegaran los servicios de emergencia. "Caminó unos metros y se desvaneció, no dio tiempo a hacer nada", nos cuenta María José, una vecina del barrio.

Según cuenta María José, el marido de la fallecida no se dio cuenta de los hechos hasta que la policía le informó. "Subió y se encontró la escalera doblada y ella ya no estaba", recuerda la vecina. Una tragedia que ha conmocionado por completo al pueblo.

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