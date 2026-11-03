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Mejores momentos | 3 de noviembre

¿Habría conseguido el Bote?: David se planta con 1.050 euros y hace una tirada de prueba

David ha asumido la tarea de resolver por cuenta propia el Panel con Bote y, aunque no ha llegado a la Gran Final, el concursante se ha plantado con 1.050€ en el bolsillo. Pero ¿habría sido capaz de llegar a la casilla dorada?

¿Habría conseguido el Bote?: David se planta con 1.050 euros y hace una tirada de prueba

¿Habría conseguido el Bote?: David se planta con 1.050 euros y hace una tirada de prueba

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Borja Tamayo
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Después de haberse llevado 6.300€ en un solo panel, las probabilidades de Carol para llegar a la Gran Final estaban por las nubes. Sin embargo, en el Panel con Bote todo puede cambiar y David tenía las claras intenciones de colarse en la última prueba del programa.

Para ello, el concursante tenía que cumplir con dos tareas: sumar una buena cifra en su marcador y caer en la casilla dorada para hacerse con el Bote. La primera de ellas la ha logrado satisfactoriamente, alcanzando 1.050€; sin embargo, en lo que respecta al mejor premio de la prueba, las cosas no eran tan fáciles.

Y es que David tenía que tirar de la ruleta con todas sus fuerzas para alcanzar la casilla del Bote. Una jugada que suponía poner en riesgo un marcador de cuatro cifras y que, finalmente, ha descartado. No obstante, antes de despedirse, el jugador ha puesto a prueba qué hubiera sucedido.

¿Habrá desaprovechado una gran oportunidad o plantarse era la opción correcta? ¡Descúbrelo dando play al vídeo de arriba!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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