Mejores momentos | 3 de noviembre
Carol vence a los nervios para ganar un espectacular panel de 6.300 euros
Los nervios han invadido a Carol cuando ha visto que podía llevarse un espectacular panel de 6.300€. Una situación que ha logrado superar satisfactoriamente, celebrando una más que merecida ola.
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Carol ha arrancado con mal pie el panel con pista “a mí no me mires”, gastando el Comodín con 0€ tras caer en la Quiebra en su primera tirada: “Voy a usarlo porque si no veo que no juego”. A partir de ese momento, todo ha cambiado para la concursante.
El segundo lanzamiento le ha permitido levantar el Premio, sumando a su atril una cámara de fotos instantánea valorada en 150€. Si bien ha dejado escapar oportunidades como el gajo Exprés, Carol ha logrado atinar a nada menos que la casilla de los 1.000€. Una cifra que ha multiplicado por 6 tras pedir una consonante repetida y utilizar dos gajos de Doble letra.
La concursante había logrado alcanzar un marcador de 6.150€ y los nervios no han tardado en entrar en escena. No conseguía ver la respuesta de la pantalla de Brian y Jorge Fernández empezaba la cuenta atrás para volver a tirar. Pero, en el último momento, Carol se ha sobrepuesto a la situación para resolver exitosamente un panel de lo más espectacular.
¿Quieres volver a ver esta emocionante prueba? La tienes disponible en el vídeo de arriba.
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