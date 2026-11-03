El homenaje de Jorge Fernández al equipo de La ruleta: “Estoy rodeado de unos compañeros maravillosos”

Han bastado 125€ en el marcador y el gajo de la Ayuda final para que María resolviera el panel cuya pista rezaba “el trabajo perfecto”. Así, la concursante se disponía a llevarse el dinero al leer correctamente la frase que escondía la pantalla de Brian: “Aquel que te regala momentos maravillosos”.

Estas palabras daban pie a que Jorge Fernández alabara su rol como presentador en La ruleta de la suerte. Y es que se ha puesto manos a la obra para “arrancar un speech” y “un aplauso” con un breve discurso hacia los allí presentes: “Estoy rodeado de unos compañeros maravillosos y unos concursantes que me dan la vida”.

Asimismo, no se ha olvidado del nuevo colaborador del programa: “Brian, que estoy encantado de que haya venido con nosotros”. Tampoco del “equipo técnico, que es maravilloso”. Lo cual ha arrancado, como era evidente, el aplauso al que se refería antes de iniciar el homenaje.

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