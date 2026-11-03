Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 3 de noviembre

El homenaje de Jorge Fernández al equipo de La ruleta: “Estoy rodeado de unos compañeros maravillosos”

María ha sido la responsable de resolver uno de los paneles más especiales en La ruleta de la suerte, dando pie a unas bonitas palabras por parte del presentador.

El homenaje de Jorge Fernández al equipo de La ruleta

El homenaje de Jorge Fernández al equipo de La ruleta: “Estoy rodeado de unos compañeros maravillosos”

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Han bastado 125€ en el marcador y el gajo de la Ayuda final para que María resolviera el panel cuya pista rezaba “el trabajo perfecto”. Así, la concursante se disponía a llevarse el dinero al leer correctamente la frase que escondía la pantalla de Brian: “Aquel que te regala momentos maravillosos”.

Estas palabras daban pie a que Jorge Fernández alabara su rol como presentador en La ruleta de la suerte. Y es que se ha puesto manos a la obra para “arrancar un speech” y “un aplauso” con un breve discurso hacia los allí presentes: “Estoy rodeado de unos compañeros maravillosos y unos concursantes que me dan la vida”.

Asimismo, no se ha olvidado del nuevo colaborador del programa: “Brian, que estoy encantado de que haya venido con nosotros”. Tampoco del “equipo técnico, que es maravilloso”. Lo cual ha arrancado, como era evidente, el aplauso al que se refería antes de iniciar el homenaje.

¿Te lo has perdido? Puedes verlo completo dando play al vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

Publicidad

Programas

¿Habría conseguido el Bote?: David se planta con 1.050 euros y hace una tirada de prueba

¿Habría conseguido el Bote?: David se planta con 1.050 euros y hace una tirada de prueba

Carol vence a los nervios para ganar un espectacular panel de 6.300 euros

Carol vence a los nervios para ganar un espectacular panel de 6.300 euros

El homenaje de Jorge Fernández al equipo de La ruleta

El homenaje de Jorge Fernández al equipo de La ruleta: “Estoy rodeado de unos compañeros maravillosos”

Sonsoles Ónega
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, los mejores expertos para analizar las respuestas de Óscar Puente a la tragedia de Urda

Desalojo Sol
Crisis vivienda

La acampada de Sol llega a su fin con polémica: un herido grave y denuncias de golpes y gas pimienta

Juan Carlos Rodríguez Ibarra en La Mesa con Cristina Pardo
MIÉRCOLES TRAS EL HORMIGUERO

Rodríguez Ibarra, Judit Mascó, Sara Carbonero y Bibiana Fernández, protagonistas de esta semana en La Mesa

El expresidente de Extremadura analizará la actualidad política y las diferencias con la dirección actual del PSOE. Además, el programa de Cristina Pardo abordará también el envejecimiento y los retoques estéticos.

Una tortilla muy curiosa con espinacas, queso y miel de Arguiñano
Receta de aprovechamiento

Una tortilla muy curiosa con espinacas, queso y miel de Arguiñano: “Fijaros que guapa”

Karlos Arguiñano ha preparado una receta “de cuando no había muchas cosas”, una rica tortilla a la que agregaban queso y miel. Una forma diferente de comer un plato tan clásico como la tortilla.

Receta de pochas con níscalos de Arguiñano

Receta de pochas con níscalos de Arguiñano: “No os perdáis este plato”

Carina Verdú

El CIS llama a Espejo Público: Carina Verdú nos cuenta qué le han preguntado y qué ha respondido

Francisco Igea, sobre Óscar Puente

"Óscar Puente es un niño mimado y se cree la persona más importante del mundo": Francisco Igea anuncia que votará si el ministro no dimite

Publicidad