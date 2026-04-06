La representante de Camela desmiente la ruptura profesional del grupo: "Van a cumplir con las 34 fechas de la gira"

Las declaraciones compartidas por Ángeles Muñoz en sus redes han hecho saltar las alarmas entre los seguidores de Camela. La artista hablaba de independencia y de seguir su propio rumbo, algo que para algunos ha sido sinónimo de ruptura.

Las reacciones no han tardado en aparecer en redes sociales, donde muchos interpretan sus palabras como señal de posibles tensiones dentro del grupo. "Mucho tiempo no puedo permanecer tan callada, soy libre y vuelo cuando quiero...", compartía la cantante en redes.

Ante el revuelo, en Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con la representante del grupo, que desmiente cualquier tipo de crisis profesional. "La representante llama a la calma", afirma Nacho Gay, "van a cumplir con las 34 fechas de la gira".

Según nos cuenta Nacho Gay, pueden existir ciertas tensiones personales durante la gira, pero nada más allá de eso. "Ángeles es proclive a hacer estas reflexiones al aire en sus redes", señala.

La gira de Camela continúa en pie y el grupo sigue adelante, pese a que no es la primera vez que se ven salpicados por rumores de ruptura. ¡Dale al play para enterarte de todo!