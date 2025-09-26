Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista

Bertín Osborne, orgulloso de su soltería: "He descubierto la maravilla de estar solo"

El cantante asegura que no sale con nadie y que está más feliz que nunca. Además, confirma que ha sido invitado a la boda de Cayetano Martínez de Irujo, aunque no en calidad de amigo, sino de noble.

Bertín Osborne

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Bertín Osborne disfruta de la soltería tras años de polémicas relaciones. Ahora, asegura que se ha descubierto a sí mismo y que disfruta de estar solo.

Tras su controvertida paternidad junto a Gabriela Guillén, Bertín decidió hacerse la vasectomía como punto y final a sus andaduras con las mujeres. Ahora, asegura que ha descubierto "la maravilla de estar solo".

"Nietzsche decía que la valía de las personas se medía por su capacidad de estar en soledad", advierte, "tenía razón".

La boda de Cayetano Martínez de Irujo

Bertín Osborne confiesa que ha recibido la invitación a la boda de Cayetano Martínez de Irujo, aunque ha habido algo que le ha sorprendido. La invitación iba dirigida al conde de Donadio de Casasola, título que ostenta desde que falleció su padre.

"Me chocó, lo primero que pensé es en mi padre", nos cuenta Bertín, "al principio pensé que no era para mí".

El artista atraviesa una de sus etapas más dulces, preparando su gira de despedida de los escenarios. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Bertín Osborne

Bertín Osborne, orgulloso de su soltería: "He descubierto la maravilla de estar solo"

Curro Romero

Hablamos con la mujer de Curro Romero tras recibir el alta hospitalaria: "Hemos pasado otro susto, pero ahora está fenomenal"

Eduardo Mesonero.

La emotiva despedida de Susanna Griso a su realizador Eduardo Mesonero después de 12 años juntos: "Es el rey de la pista"

Una historia de superación.
Testimonio

La historia de superación de Xisco Quesada, un joven con cáncer de hígado que llena las redes de optimismo: "Me han dicho que me quedan meses"

¡Un final de escándalo! Noelia resuelve el panel en un abrir y cerrar de ojos
Mejores momentos | 26 de septiembre

¡Un final de escándalo! Noelia resuelve el panel en un abrir y cerrar de ojos

Moisés se estrena en el último panel de La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 26 de septiembre

Moisés se estrena en el último panel de La ruleta de la suerte

El concursante ha tenido esta oportunidad gracias al despiste de Noelia.

Jorge Fernández discrepa con la afirmación del panel: “Esto le pasa más a la gente joven”
Mejores momentos | 26 de septiembre

Jorge Fernández discrepa con la afirmación del panel: “Esto le pasa más a la gente joven”

El presentador cree que el panel no es el del todo cierto.

Juego de pelotas

"¡Qué me caigo!": Juego de pelotas, el miércoles a las 22:50 en Antena 3

Marcos de Quinto opina en "Espejo Público" sobre el premio que Bill Gates a a Pedro Sánchez

El premio de Sánchez "nos ha costado 130 millones", asegura el empresario Marcos de Quinto

Pedro Bofill, en contra del 'sanchismo'.

Pedro Bofill, ante las críticas al PSOE: "Yo no me reconozco en esas personas como socialista"

Publicidad