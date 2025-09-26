Bertín Osborne, orgulloso de su soltería: "He descubierto la maravilla de estar solo"

Bertín Osborne disfruta de la soltería tras años de polémicas relaciones. Ahora, asegura que se ha descubierto a sí mismo y que disfruta de estar solo.

Tras su controvertida paternidad junto a Gabriela Guillén, Bertín decidió hacerse la vasectomía como punto y final a sus andaduras con las mujeres. Ahora, asegura que ha descubierto "la maravilla de estar solo".

"Nietzsche decía que la valía de las personas se medía por su capacidad de estar en soledad", advierte, "tenía razón".

La boda de Cayetano Martínez de Irujo

Bertín Osborne confiesa que ha recibido la invitación a la boda de Cayetano Martínez de Irujo, aunque ha habido algo que le ha sorprendido. La invitación iba dirigida al conde de Donadio de Casasola, título que ostenta desde que falleció su padre.

"Me chocó, lo primero que pensé es en mi padre", nos cuenta Bertín, "al principio pensé que no era para mí".

El artista atraviesa una de sus etapas más dulces, preparando su gira de despedida de los escenarios. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!