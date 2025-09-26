Testigo de la trágica muerte de Paquirri en Pozoblanco: "Todavía recuerdo muchas veces ese grito ensordecedor"

Un día como hoy hace 41 años, fallecía el torero más famoso de los años 70 y 80. Fue la plaza de Pozoblanco la que vio morir a Paquirri haciendo lo que más le gustaba: torear.

Emilio Gómez fue uno de los testigos de la muerte de Paquirri. Él entonces tenía 14 años y aún recuerda la extraña sensación que tenía todo el mundo aquel día. "Decían que había un toro con cara de malo", asegura.

La tragedia está clavada en la mente de los que vivieron aquella corrida. "Hubo un grito ensordecedor", cuenta Emilio, "la sangre le salía como una fuente".

Durante el trayecto hasta el hospital, Paquirri estaba consciente y con vida, aunque en un estado agónico que culminó en su muerte al poco de pisar el centro: "Afrontó la muerte con una elegancia y valentía impropias de un ser humano".

La muerte de Paquirri marcó un antes y un después en la historia de nuestra país, que aún recuerda al torero que falleció con el traje de luces puesto.