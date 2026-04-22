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Mejores momentos | 22 de abril

¿A qué estás esperando?: la comedia erótico-romántica que se estrena mañana en Antena 3

La prueba de velocidad ha hecho que descubramos la nueva serie que ya está disponible en atresplayer.

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¿A qué estás esperando?: la comedia erótico-romántica que se estrena mañana en Antena 3

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Adrián Moreno
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Raquel no solo ha sido la primera en hacer uso del pulsador y resolver, sino que ha resuelto esta prueba de velocidad en casi un tiempo récord. Incluso sus propios compañeros se asombraban cuando ha logrado descifrar el panel sin apenas letras.

La pista del panel podía llevar a la confusión a los concursantes, ya que parecía una pregunta directa hacia ellos. Sin embargo, ¿A qué estás esperando? se trata de la nueva serie que se emitirá a partir de mañana, 23 de abril, a las 23:00, en Antena 3.

Adriana Torrebejano y Rubén Cortada participarán en esta comedia erótico-romántica, basada en la novela de Megan Maxwell, que trata sobre el amor, el deseo y todos los impulsos que no están bajo nuestro control. Además, la temporada completa ya está disponible en atresplayer. ¿Y tú, a qué estás esperando para ver la serie?

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