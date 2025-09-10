Rafaela vive jubilada y ahogada por su alquiler: "Para vivir se me quedan solo 150 euros al mes"

Alquilar antes era solo una etapa previa a la compra de una vivienda. Sin embargo, los precios se han disparado hasta tal punto que, no solo se ha hecho imposible la meta de comprar, sino que además el alquiler no te permite ahorrar para esta.

Mientras que antes el alquiler suponía el 20% del sueldo en nuestro país, ahora este ocupa casi la mitad de lo que ganamos: un 47%. Es el caso de Rafaela, que cobra una pensión de 1200 euros y paga 450 euros de alquiler. "Entre unas cosas y otras, se me quedan 150 euros para vivir", señala.

Rafaela asegura que es imposible ahorrar y que apenas conseguía vivienda de alquiler. "Vivienda particular no sale, además no me querían alquilar por ser persona vulnerable".

Lo que antes era una situación pasajera, ahora ahoga a millones de personas que cada vez ven el final más lejano. ¿Se ha convertido el alquiler en una condena?