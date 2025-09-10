Luis no puede más y confiesa toda la verdad a Luz sobre Cristina y el beso

Luis, superado por la culpa, le revela a Luz que se besó con Cristina en Sueños de libertad. La noticia cae como un jarro de agua fría para ella, que no esperaba semejante confesión.

Luz queda sin palabras al conocer la traición. La tensión entre ambos crece, abriendo un nuevo frente emocional en la historia que amenaza con cambiarlo todo.