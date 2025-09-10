¿Qué tienen que ver Cher y Enrique Iglesias? Esther Arroyo siembra la duda en Pasapalabra

Esther Arroyo ha sido víctima de la ley de Murphy en La Pista: habría acertado el resto de los duelos a la primera, pero el suyo se le ha resistido. Al menos, se ha llevado dos segundos y la victoria ante Carlos Hipólito en una tarde que comenzó con mucho suspense y tensión, a punto de producirse la eliminación de Rosa en la Silla Azul.

La canción que ha sonado en el tercer duelo de la tarde se estrenó en el año 1998. Parecía que el primer fragmento iba a ser suficiente cuando Esther a empezado a bailar en la silla. Incluso ha asegurado que se sabía el nombre del cantante. Sin embargo, ha dejado seguir el juego y, con Carlos Hipólito mucho más perdido, así ha seguido hasta que Roberto Leal ha dado el título cambiando el orden de las palabras.

Esther ha conseguido sacarse la espinita de reconocer ‘Dov’è l’amore’, pero se ha dado cuenta de que era de Cher y no de quien ella pensaba. “Creía que era de Enrique Iglesias”, ha explicado. ¡Revive este duelo musical en el vídeo!