Tony Moog, el humorista que entró en un centro de desintoxicación por su adicción a los ansiolíticos: "Llegué a tomar diez al día"

El consumo de ansiolíticos se dispara en nuestro país. España se encuentra entre uno de países que hacen mayor uso de estos medicamentos y que lo hacen a cada vez una edad más temprana.

Algunas personas llegan a desarrollar adicción a los ansiolíticos, como le ocurrió a Tony Moog, un humorista español que tuvo que ingresar durante seis meses en un centro de desintoxicación por este motivo.

El humorista entró en una espiral de consumo cuando dejó el alcohol y las drogas hace 20 años. En ese momento, su adicción pasó a ser otra: el Diazepam, los analgésicos y las bebidas energéticas.

"Combinaba ansiolíticos con bebidas energéticas y llegué a consumir diez de cada al día", confiesa. Llegó un punto en el que Tony tan solo consumía y apenas salía de casa: "Ahí me di cuenta y pedí ayuda".

Con ayuda de profesionales, entró en un centro de desintoxicación donde aprendió de sus patrones de consumo. "Yo tenía agorafobia y consumía al subir al escenario", recuerda, "en el centro me enseñaron hábitos nuevos".

Tony se dio cuenta de que utilizaba la risa y su profesión para tapar una adicción y un trauma. Hoy, ha logrado desintoxicarse y trata de concienciar de el peligro de este tipo de medicamentos. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!