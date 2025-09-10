Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Se abre en canal

Tony Moog, el humorista que entró en un centro de desintoxicación por su adicción a los ansiolíticos: "Llegué a tomar diez al día"

España es uno de los países con mayor consumo de antidepresivos. Personas como Tony Moog llegaron a desarrollar una adicción por este tipo de medicamentos que cada vez se recetan a una temprana edad.

Tony Moog

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

El consumo de ansiolíticos se dispara en nuestro país. España se encuentra entre uno de países que hacen mayor uso de estos medicamentos y que lo hacen a cada vez una edad más temprana.

Algunas personas llegan a desarrollar adicción a los ansiolíticos, como le ocurrió a Tony Moog, un humorista español que tuvo que ingresar durante seis meses en un centro de desintoxicación por este motivo.

El humorista entró en una espiral de consumo cuando dejó el alcohol y las drogas hace 20 años. En ese momento, su adicción pasó a ser otra: el Diazepam, los analgésicos y las bebidas energéticas.

"Combinaba ansiolíticos con bebidas energéticas y llegué a consumir diez de cada al día", confiesa. Llegó un punto en el que Tony tan solo consumía y apenas salía de casa: "Ahí me di cuenta y pedí ayuda".

Con ayuda de profesionales, entró en un centro de desintoxicación donde aprendió de sus patrones de consumo. "Yo tenía agorafobia y consumía al subir al escenario", recuerda, "en el centro me enseñaron hábitos nuevos".

Tony se dio cuenta de que utilizaba la risa y su profesión para tapar una adicción y un trauma. Hoy, ha logrado desintoxicarse y trata de concienciar de el peligro de este tipo de medicamentos. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Mati

Incomprensión en el entorno de Mati, la mochilera presuntamente asesinada en Indonesia: "Las autoridades no nos atienden"

Tony Moog

Tony Moog, el humorista que entró en un centro de desintoxicación por su adicción a los ansiolíticos: "Llegué a tomar diez al día"

María

Madre indignada ante la nueva Ley Antitabaco que propone multar a los padres de los menores: "No tiene sentido"

Familia de Bea
Desaparecida

Hablamos con la familia de Beatriz, la joven desaparecida en Oliva hace un mes: "La vieron por última vez con una prima"

Ángeles
Mocejón (Toledo)

Un joven de 17 años, en estado grave tras ser corneado en un festejo taurino en Mocejón: "Nunca había visto algo así"

Magistrados, sobre Begoña Gómez
Tribunales

Martín Pallín, sobre la última declaración de Begoña Gómez: "El juez lo que tiene que hacer es calificarlo y no dar a la lata"

Los magistrados Martín Pallín y Ruiz de Lara analizan en Espejo Público la fianza que el juez ha impuesto al fiscal general del Estado.

José Luis Gil
A partir de las 17:00

La hija del actor José Luis Gil nos cuenta cómo avanza su enfermedad, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Irene Gil, la hija del famoso actor José Luis Gil, visita el plató de Y ahora Sonsoles para contarnos cómo se encuentra tras sufrir un ictus en 2021. Apartado de la vida pública desde entonces, el actor que saltó a la fama con Aquí no hay quien viva lucha por recuperarse.

La suerte imparable de Sarita: se lleva más de mil euros sin caer en el Bote

La suerte imparable de Sarita: se lleva más de mil euros sin caer en el Bote

Sarita recibe una señal ‘divina’ para levantar el gajo Exprés

Sarita recibe una señal ‘divina’ para levantar el gajo Exprés

Paco Narváez

Paco Narváez cuenta lo que vio cuando conoció a Begoña Gómez en una de las saunas de su padre: "Había menores"

Publicidad