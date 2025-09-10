Incomprensión en el entorno de Mati, la mochilera presuntamente asesinada en Indonesia: "Las autoridades no nos atienden"

Existen nuevas pruebas del caso de Mati, la mochilera de 73 encontrada muerta en la isla de Lombok. Tras meses desaparecida, su cuerpo aparecía a escasos metros del hotel en el que se alojaba.

Un trabajador del hotel y un extrabajador fueron detenidos por el presunto asesinato, pero desde el primer momento hubo una sospechosa más: Mala, la encargada del hotel. Esta continúa en libertad, pese a que conocemos nuevas pruebas que podrían incriminarla.

Se sabe que Mati realizó una transferencia a Mala antes de morir, por lo que esta sabía que Mati tenía mucho dinero en efectivo. ¿Fue este el incentivo que tomaron para quitarle la vida?

Las autoridades de Lombok no han actuado por ahora y Mala sigue en libertad. "Las autoridades no nos atienden", advierte el periodista Joaquín Campos.

El entorno de Mati no comprende el motivo de la inacción de la policía y piden que se movilicen. "No responden, no sabemos a qué esperan", nos cuenta su amiga Olga. ¿Por qué no se cierra el crimen de Mati?