Madre indignada ante la nueva Ley Antitabaco que propone multar a los padres de los menores: "No tiene sentido"

El Ministerio de Sanidad ha lanzado un anteproyecto de Ley Antitabaco aprobado ya por el Gobierno. Este ha generado mucho revuelo, creando opiniones a favor y en contra.

Esta nueva ley pretende prohibir el tabaco y los cigarrillos electrónicos en espacios como terrazas, marquesinas de autobuses, andenes del tren, salas de fiesta exteriores, conciertos al aire libre, vehículos de uso laboral, centros docentes, incluyendo sus espacios al aire, instalaciones deportivas o piscinas de uso colectivo, entre otras.

Además, uno de los asuntos más polémicos es que promete poner multas de 100 euros a los menores de 18 años que estén fumando. Algunos padres, como María, están indignados, ya que deberán pagar por un hábito de sus hijos que, según ella, es difícilmente controlable.

"No somos responsables de lo que hagan nuestros hijos fuera de casa", advierte María, una madre en contra de la medida, "en vez de multar a los padres, ¿por qué no vigilan a los vendedores?".

El Gobierno ha dado el primer paso hacia la implantación de esta nueva ley, que por ahora sigue en el aire, pero generando polémica. Y a ti, ¿qué te parece?