Isabel Díaz Ayuso: "En el Gobierno se comportan como narcos: las instituciones están solo al servicio de Pedro Sánchez"

Isabel Díaz Ayuso se sienta en el plató de Espejo Público el mismo día en el que el Tribunal Supremo abre juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El Tribunal le impone además una fianza de 150.000 euros por la supuesta filtración de un correo electrónico de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, en medio de su litigio con Hacienda.

Mantiene que le preocupa saber que "estamos gobernados por políticos que se comportan como mafiosos como dijo Nacho Cano en El Hormiguero. Eso es algo que pasa en todos los entornos, esto no ocurre en ningún país de Europa, ni en la historia de España".

Afea además que el fiscal general del Estado no tenga nada mejor que hacer que meter las manos "en una inspección fiscal de un paisano particular". "Es Pedro Sánchez quien se va a sentar en el banquillo porque es su fiscal, su responsabilidad y juntos han borrado los móviles y pruebas. Estaban todos en el mismo contubernio para destrozarme a mí", mantiene.

Bromea la del PP diciendo que a algunos medios les recomienda que dado el interés mediático que suscita saquen "el canal 24 horas Ayuso".

"Sánchez se comporta como un autócrata con los medios de todos los ciudadanos"

"Pedro Sánchez se está comportando como un auténtico autócrata con los medios de todos los ciudadanos empezando por la radiotelevisión pública española que jamás ha dado tanta vergüenza y ha creado tanto dispendio contra las privadas. Utiliza la barra libre de que como ya es sospechoso puedo destrozar la imagen de este particular porque sale con Ayuso".

Ha recordado el episodio del golpe que sufrió su pareja por parte de un cámara cuando se dirigía a declarar. "Se hace para crear una nube y hacer sentir a la persona que va por la calle una sensación de agobio porque da mala imagen, eso a Begoña Gómez no se lo hacen. Ya quisiera yo que para la vuelta ciclista que va a pasar por Madrid le pusieran el mismo dispositivo que a Begoña Gómez, porque para lo que queremos se comportan como narcos".

Para Ayuso esto atenta contra la imagen de España y está perfectamente medido. "La imagen ante el mundo es horrorosa. Se está viendo a un país que agrede a deportistas. Le han arruinado a un corredor la vuelta y da una imagen horrorosa. Va contra la Vuelta Ciclista a España y lo hacen con más cosas".

