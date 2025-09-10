Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Un café con Susanna

Isabel Díaz Ayuso: "En el Gobierno se comportan como narcos: las instituciones están solo al servicio de Pedro Sánchez"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, analiza la apertura de juicio oral del Tribunal Supremo al fiscal general por la filtración de datos personales de su pareja en medio de su litigio con Hacienda.

Isabel Díaz Ayuso

Publicidad

Laura Simón
Publicado:

Isabel Díaz Ayuso se sienta en el plató de Espejo Público el mismo día en el que el Tribunal Supremo abre juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El Tribunal le impone además una fianza de 150.000 euros por la supuesta filtración de un correo electrónico de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, en medio de su litigio con Hacienda.

Mantiene que le preocupa saber que "estamos gobernados por políticos que se comportan como mafiosos como dijo Nacho Cano en El Hormiguero. Eso es algo que pasa en todos los entornos, esto no ocurre en ningún país de Europa, ni en la historia de España".

Afea además que el fiscal general del Estado no tenga nada mejor que hacer que meter las manos "en una inspección fiscal de un paisano particular". "Es Pedro Sánchez quien se va a sentar en el banquillo porque es su fiscal, su responsabilidad y juntos han borrado los móviles y pruebas. Estaban todos en el mismo contubernio para destrozarme a mí", mantiene.

Bromea la del PP diciendo que a algunos medios les recomienda que dado el interés mediático que suscita saquen "el canal 24 horas Ayuso".

"Sánchez se comporta como un autócrata con los medios de todos los ciudadanos"

"Pedro Sánchez se está comportando como un auténtico autócrata con los medios de todos los ciudadanos empezando por la radiotelevisión pública española que jamás ha dado tanta vergüenza y ha creado tanto dispendio contra las privadas. Utiliza la barra libre de que como ya es sospechoso puedo destrozar la imagen de este particular porque sale con Ayuso".

Ha recordado el episodio del golpe que sufrió su pareja por parte de un cámara cuando se dirigía a declarar. "Se hace para crear una nube y hacer sentir a la persona que va por la calle una sensación de agobio porque da mala imagen, eso a Begoña Gómez no se lo hacen. Ya quisiera yo que para la vuelta ciclista que va a pasar por Madrid le pusieran el mismo dispositivo que a Begoña Gómez, porque para lo que queremos se comportan como narcos".

Para Ayuso esto atenta contra la imagen de España y está perfectamente medido. "La imagen ante el mundo es horrorosa. Se está viendo a un país que agrede a deportistas. Le han arruinado a un corredor la vuelta y da una imagen horrorosa. Va contra la Vuelta Ciclista a España y lo hacen con más cosas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Las 'perlas' del exmagistrado del Supremo Javier Borrego en 'Espejo Público': "Decir que el sexo es lo que uno siente en cada momento, no me parece"

Polémica en Espejo Público.
Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Cinco nadadores que no quieren mojarse: esta noche, aumentan las risas y la competitividad en Juego de Pelotas

Cinco nadadores que no quieren mojarse: esta noche, aumentan las risas y la competitividad en Juego de Pelotas

Isabel Díaz Ayuso

Isabel Díaz Ayuso: "En el Gobierno se comportan como narcos: las instituciones están solo al servicio de Pedro Sánchez"

Magistrados, Mesa de la Justicia

Dos magistrados, sobre el vacío legal, la anomalía democrática y las dudas que plantea el enjuiciamiento del fiscal general: "No se puede hacer"

¿Hace falta tener mánager? Nacho Cano y sus consejos para jóvenes artistas
¡Imperdible!

Desde la importancia del mánager, hasta cuándo componer: Nacho Cano y sus consejos para jóvenes artistas

Loles León y Bibiana Fernández
El sábado a las 22:00 horas

"Ella me tira de la lengua": Loles León y Bibiana Fernández desatan la locura en Emparejados

Pablo López, Mika, Malú y Sebastián Yatra
A las 21:45 horas

Esta noche, La Voz llega a El Hormiguero de la mano de Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra

Los coaches de la nueva temporada de La Voz estarán en el plató para presentar una entrega que promete emociones fuertes.

Vuelve a ver la entrevista completa a Nacho Cano en El Hormiguero
Así ha sido

Vuelve a ver la entrevista completa a Nacho Cano en El Hormiguero

El artista se ha abierto por completo en una de las pocas entrevistas que ha concedido en los últimos tiempos.

Nacho Cano alucina con la tecnología futurista de Marron: "¡Que barbaridad!"

Nacho Cano alucina con la tecnología futurista de Marron: "¡Que barbaridad!"

El secreto para cuidarse que Nacho Cano comparte con Pablo Motos: "Lo pasas de cojones de mal"

El secreto para cuidarse que Nacho Cano comparte con Pablo Motos: "Lo pasas de cojones de mal"

"La gente de la calle me animaba": Nacho Cano agradece el apoyo que recibió durante su proceso judicial

"La gente de la calle me animaba": Nacho Cano agradece el apoyo que recibió durante su proceso judicial

Publicidad