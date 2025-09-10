El chiste ‘culto’ de Santi Rodríguez: “Te lo has guardado para Pasapalabra”

Santi Rodríguez es un disfrutón, tanto en la vida como en Pasapalabra. Lo mismo se apunta a dar la vuelta al mundo, como le ha dicho a Roberto Leal, que se anima a hacer lo que mejor se le da: contar un chiste. Lo ha hecho en el momento que más se necesitaba, después de una SillaAzul en la que Rosa ha estado a punto de quedar eliminada.

El cómico se ha remontado a la Greciaclásica y a Demóstenes para su chiste, aunque nadie se veía venir el final. “Es bueno porque te has guardado ese chiste culto para Pasapalabra”, ha comentado Roberto Leal entre risas.

El presentador también ha dado la bienvenida a Esther Arroyo, a Berta Collado y a Carlos Hipólito. “Ya has visto que esto va a ser una fiesta”, le ha dicho al actor, que se ha animado a apuntarse a este momento de humor con un chiste que le contaron hace poco. ¡Dale al play y no te los pierdas!