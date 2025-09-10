Antena 3 LogoAntena3
10 de septiembre

El chiste ‘culto’ de Santi Rodríguez: “Te lo has guardado para Pasapalabra”

El cómico ha comenzado su nueva visita como mejor sabe, con humor, y Carlos Hipólito se ha apuntado después a este duelo de chistes.

Alberto Mendo
Santi Rodríguez es un disfrutón, tanto en la vida como en Pasapalabra. Lo mismo se apunta a dar la vuelta al mundo, como le ha dicho a Roberto Leal, que se anima a hacer lo que mejor se le da: contar un chiste. Lo ha hecho en el momento que más se necesitaba, después de una SillaAzul en la que Rosa ha estado a punto de quedar eliminada.

El peor momento de Rosa en Pasapalabra: ¡con un pie fuera en la Silla Azul!

El cómico se ha remontado a la Greciaclásica y a Demóstenes para su chiste, aunque nadie se veía venir el final. “Es bueno porque te has guardado ese chiste culto para Pasapalabra”, ha comentado Roberto Leal entre risas.

El presentador también ha dado la bienvenida a Esther Arroyo, a Berta Collado y a Carlos Hipólito. “Ya has visto que esto va a ser una fiesta”, le ha dicho al actor, que se ha animado a apuntarse a este momento de humor con un chiste que le contaron hace poco. ¡Dale al play y no te los pierdas!

Programas

