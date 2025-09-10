Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La 'influencer' Lola Doll, en estado crítico después de ser tiroteada

La joven se encontraba fuera de su vivienda cuando un individuo abrió fuego contra ella, hiriendo gran parte de su cuerpo.

Adrián Ballesteros
Tragedia para el mundo de las redes y el maquillaje, la famosa influencer Lola Doll lucha en estos momentos por su vida en el hospital. Al parecer ha sido víctima de un tiroteo a las afueras de su casa en Georgetown. Según informa la policía, la agresión comenzó a manos de un hombre que iba subido a una motocicleta.

Lola Doll, conocida también como Lolita Callender, comenzó a subir contenido en 2010, pero no fue hasta 2024 cuando alcanzó más fama. Es originaria de Georgetown, Guyana y su contenido se basa en la moda, el estilo de vida y el maquillaje, aunque también se mueve por el mundo de la música con sencillos como ¡Condition¡.

Daños y estado actual de la influencer

Durante el tiroteo, Lola sufrió disparos en las manos, el cuello, la cara y la pierna derecha, quedando en estado crítico. Fue el hermano de la influencer quien la encontró tirada en su coche llena de sangre. Este mismo afirma que escucho disparos y salió corriendo a la calle, donde encontró a su hermana sangrando a borbotones. Tras esto fue trasladada al hospital donde actualmente sigue luchando por salir adelante. Su familia asegura que es una luchadora y confían en su recuperación.

Continua la investigación

Por el momento, las autoridades no han dado datos sobre el avance de la investigación, pero se sabe que se encuentran revisando los vídeos captados por las cámaras de seguridad de la zona.

Las próximas horas serán cruciales para el estado de la investigación, en las cuales esperemos que Lola se recupere y que la policía averigüe quien ha cometido una tragedia tan grande.

